Легойда: мощи Дмитрия Донского вернут в саркофаг после завершения исследований Легойда: мощи князя Дмитрия Донского вернут в саркофаг после исследований

Москва18 авг Вести.Мощи князя Дмитрия Донского после завершения исследовательских работ вернут в саркофаг. Об этом сообщил ИС "Вести" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Саркофаг с останками был обнаружен во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. До открытия саркофага ученые обратились к православной церкви и получили благословение, пояснил он.

После проведения всех работ, насколько мы понимаем, серьезными специалистами, которые занимаются этим, мощи будут возвращены на место. Но несколько частиц были отделены, и они будут находиться там, где определит святейший патриарх рассказал Легойда

Частицы мощей по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут находиться в храмах Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в РПЦ.