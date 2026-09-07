Москва7 сенВести.Мощи князя Дмитрия Донского выставят для поклонения верующих в храме Христа Спасителя в Москве после Общемосковского крестного хода, прошедшего 6 сентября, передает ТАСС.
Ковчег с частицей мощей князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в храме Христа Спасителя с 7 по 20 сентябряотмечается в сообщении
Ранее сообщалось, что частицу мощей святого князя после 20 сентября могут отправить в различные храмы РПЦ, возможность для поклонения будет и у военнослужащих в зоне СВО.
Мощи князя Дмитрия Донского были обретены 18 августа во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля.