Москва5 сен Вести.Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, обретенных в Архангельском соборе Кремля, пронесут в Общемосковском крестном ходе 6 сентября. Верующие могут присоединиться к крестному ходу, отметил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Всем тем, кто меня слышит и понимает, я предлагаю продемонстрировать наше единство и принять участие в крестном ходе 6 сентября. Общемосковский крестный ход, возглавляемый Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря. И в этом крестном ходе впервые пронесут ковчег с частицей мощей святого благоверного князя-воина Дмитрия Донского, чудесным образом обретенных в Архангельском соборе Московского Кремля сказал он

Сам Михалков отметил, что считает не случайным обретение мощей князя Дмитрия Донского.

Я имел величайшее счастье для любого русского человека оказаться рядом с саркофагом великого воина, святого благоверного князя Дмитрия Донского. И своими глазами я видел эту вмятину над правой надбровной дугой от удара тяжелым, тупым предметом, видимо, палицей, полученным им, скорее всего, во время Куликовской битвы. Есть такая мудрость: кто верит в случайность, не верит в Бога. И, конечно же, это не случайность, а промысел Божий, что именно сегодня, в наше время произошло обретение мощей Благоверного Святого князя Дмитрия Донского, которого на битву благословил Сергий Радонежский указал режиссер

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что мощи князя Дмитрия Донского произвели на него сильное и неожиданное впечатление.