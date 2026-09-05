Москва5 сен Вести.Обретение мощей великого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля является чудом. И это было не случайный событием, заявил режиссер Никита Михалков в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Есть такая мудрость: "кто верит в случайность, не верит в Бога". И, конечно же, это не случайность, а промысел Божий, что именно сегодня, в наше время, произошло обретение мощей благоверного святого князя Дмитрия Донского, которого на битву благословил Сергий Радонежский отметил Михалков

И это обретение важно именно в нынешний период времени, уверен режиссер.

Мы видим сегодня обретенные мощи Дмитрия Донского, именно сегодня. И в то же самое время в 750 км от Кремля, в матери городов русских, Киеве, этнический еврей, раньше стоявший на коленях перед могилой своего деда, героя Великой Отечественной войны, перезахоранивает то, что осталось от убийц сотен тысяч людей, – Андрея Мельника и Евгения Коновальца. Если обретение святых мощей благоверного князя Дмитрия Донского мы называем чудом и святыми мощами, то про то, что происходит в Киеве, определил сам Христос заметил Михалков, зачитав отрывок из Евангелия от Матфея и напомнив о происходящих на Украине бесчинствах

Кроме того, отметил режиссер, чудо обретения мощей вызвало ярость у либералов.

Конечно же, обретение святых мощей благоверного князя-воина Дмитрия Донского серпом по глазам ударило либеральную общественность. Как они могли промолчать – досталось даже личности самого Дмитрия Донского. Но, сколько бы ни было обуреваемых завистью и жадностью, и насколько бы ни было меньше нас, чем коллективного Запада, мы выдержим любой удар. Вера всегда будет побеждать зависть и ее сестру – жадность. Вы боитесь времени, поэтому суетливо и торопливо вооружаетесь. А мы времени не боимся. И поэтому правда будет за нами. Потому что для нас время – это сестра правды резюмировал Михалков

В июле 2026 года реставраторы открыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, а проведенные исследования подтвердили подлинность останков.

18 августа у мощей святого князя патриарх Кирилл совершил молебен, а 20 августа в соборе помолился президент России Владимир Путин. Часть мощей поместили в специальный ковчег, чтобы верующие могли им поклониться.

С 7 по 20 сентября ковчег с мощами будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве. После этого святыню, как ожидается, отправят в регионы и в зону проведения специальной военной операции для поддержки духа российских воинов. В дальнейшем частицу мощей могут передать и в другие храмы Русской православной церкви (РПЦ).