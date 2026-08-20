Москва20 авг Вести.Вопрос сохранности мощей Дмитрия Донского является вторичным, самое главное – наличие возможности им поклониться, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ИС "Вести".

Я думаю, что этот вопрос (сохранности мощей. – Прим. ред.) скорее нужно адресовать специалистам, археологам, которые при этом втором обретении мощей действовали по благословению патриарха и при сотрудничестве с Церковью. Нам известно, что есть оценки, что мощи находятся в хорошем состоянии. Вопрос сохранности мощей для церковного сознания является вторичным, первично то, что мы можем прикоснуться к святым мощам