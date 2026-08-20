РПЦ не планирует проводить особые мероприятия с мощами Дмитрия Донского РПЦ: мероприятий в связи с обретением мощей Дмитрия Донского не планируются

Москва20 авг Вести.Особые мероприятия в связи с обретением мощей великого князя Дмитрия Донского не планируются. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Церковь не проводит мероприятий в плане того, что наше почитание святых является частью церковной традиции. Главное в этой традиции — вера в то, что святые, прославленные нашей церковью, являются живыми, отвечают на наши молитвы. И мы, верующие люди - большинство из нас, во всяком случае, - имеем опыт общения со святыми, прославленными святыми, через молитву, через участие в церковных таинствах пояснил Вахтанг Кипшидзе

В июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, включая саркофаг Дмитрия Донского. Подлинность мощей великого князя подтвердило антропологическое исследование.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества вокруг Москвы. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой в 1380 году, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.