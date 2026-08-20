Москва20 авг Вести.Обретение мощей великого князя Дмитрия Донского - большое духовное событие, напоминающее о незримом присутствии святых в жизни Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" археолог, настоятель храма Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосино протоиерей Владимир Клюев.

Это обретение мощей — не просто находка древних останков, когда мы пытаемся в истории найти что-то новое…, а обнаружение святыни, которая становится объектом благоговенного почитания и молитвенного обращения к святому. Если для археолога это исторический источник, то для Церкви - духовное событие, укрепляющее веру и связь времени, напоминание о том, что святые незримо присутствуют в жизни Церкви. В отличие от сухого научного факта, обретение мощей — это живое свидетельство святости явления верующим через промысел Божий сказал Клюев

Он также отметил значение для православных верующих в России именно образа Дмитрия Донского.

Это не просто великий полководец, но прежде всего защитник духовной независимости Руси. Он канонизирован в 1988 году в лике благоверного князя за благочестивую жизнь, служение Церкви и народу. Суть его подвига - в готовности соотнести себя с промыслом Божиим и в тяжелейших обстоятельствах сделать духовной волей выбор. Для современного верующего сегодня он - пример мужества, верности долгу и упования на Бога, объединивший русский народ для защиты веры и нашего родного Отечества рассказал протоиерей Клюев

Священнослужитель также оценил предложение доставить частицы мощей в зону СВО.

Ранее вице-президент РАН, руководитель Института археологии РАН Николай Макаров рассказал ИС "Вести" детали об останках и саркофаге. По его словам, сохранилась даже часть мягких тканей, что является большой редкостью.

В июле при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей нашли три саркофага, включая саркофаг Донского. Позднее подлинность останков была подтверждена с помощью антропологического исследования.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Известен объедением русских земель вокруг Москвы, также его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига.