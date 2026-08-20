Москва20 авг Вести.Главный урок, который можно извлечь из деяний Дмитрия Донского — о важности единства, верности Богу и Родине. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Мощи великого князя Дмитрия Донского были обнаружены несколько дней назад в Архангельском соборе Кремля. По словам Легойды, это символичное событие, как и сама фигура Дмитрия Донского, имеет глубинное историческое и духовное значение.

Если говорить о текущей очень сложной ситуации — общественно-политической, международной, — то я думаю, что можно сказать, что один из главных уроков — это урок важности объединения. Потому что то, что сделал Дмитрий Донской — это в том числе объединение разрозненных сил в единую. И получение, конечно, духовного благословения, как мы знаем, от преподобного Сергия, еще одной важнейшей знаковой фигуры русской истории, чрезвычайно важной для нас сегодня тоже. Поэтому, я думаю, понимание того, что наша сила в верности Богу и Родине, и в единстве — это тот самый урок, который мы можем сегодня извлечь сказал Легойда

Дмитрий Донской — правитель, который стал объединителем русских княжеств, отметил ранее в интервью ИС "Вести" помощник президента РФ Владимир Мединский. Именно под стягами Дмитрия Донского русские князья объединились на Куликовом поле против общего врага, напомнил он.