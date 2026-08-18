Москва18 авг Вести.Доступ к мощам Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля, обнаруженным в ходе реставрационных работ, стал возможен из-за повреждения плиты саркофага. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью ИС "Вести" назвал это "улыбкой Бога" и объяснил значимость обретения мощей Дмитрия Донского.

По словам хранителей Музеев Московского Кремля, как будто бы случайно оказалось, что проломлена крышка саркофага. По мнению Мединского, это едва ли было совпадением.

Случайность, совпадение — это улыбка Бога всегда сказал он

По словам помощника президента, Дмитрий Донской — символическая фигура для России.

Мы-то больше всего связываем его с Куликовской битвой и с победой над ордынским войском, хотя это было не чисто ордынское войско - там были европейские наемники, кого там только не было, это была большая усобица в рамках большой и сложной государственной машины, которую тогда представляла из себя Русь и Орда. Но на самом деле Дмитрий Донской ценен нам другим, на мой взгляд. Он ценен тем, что это тот правитель, тот лидер, который, во-первых, стал объединителем русских княжеств. Именно под стягами Дмитрия Донского объединились, наверное, впервые, за 150 с лишним лет, русские князья против общего врага. И не случайно сказано, что до Куликова поля это были владимирцы, новгородцы, москвичи, а после это стали русские объяснил Мединский

Также он напомнил о значимом поступке Дмитрия Донского.

Дмитрий Донской ценен нам и тем, что именно он, сняв с себя княжеское облачение, надел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка, принимавшего на себя основной удар татарской конницы. То есть он показал, как сделает потом Петр Первый под Полтавой, как сделает потом Иосиф Сталин во время битвы под Москвой, что он пожертвует всем и он готов разделить судьбу своих сограждан, своих товарищей, своих родных. И Господь сохранил его сказал Мединский

По словам Мединского, в этом поступке князя была еще и военная хитрость.

Мамай наблюдал с холма и бежал с поля боя в числе первых. А наш бился, и тут есть еще одна есть военная хитрость — это же не просто было глупое геройство, нет. Дело в том, что согласно военной традиции того времени, все русские князья, русских княжеств, которые собирались, они присягали на верность в данном бою непосредственно Дмитрию Донскому. Поэтому… когда пал бы стяг Дмитрия Донского, это означало бы, что, в принципе, можно расходиться - битва закончилась, личные вассальные, присяжные обязательства на момент исчерпаны. Дмитрий Донской, переодев своего боярина, рыцаря в свое княжеское облачение, сказал об этом всем подчеркнул Мединский

По его словам, татарская тактика нацеливала центральный удар как раз в ставку князя, сразу убить которого было основной задачей.

Говорит: "Если убьют меня, это ничего не значит. Я жив, я где-то рядом, просто вы меня не видите. Я в облачении простого воина". И когда боярин был убит, никто не ушел с поля боя, потому что князь здесь, и уйти с поля боя — это бесчестие рассказал Мединский

В июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, включая саркофаг Дмитрия Донского. Подлинность мощей великого князя подтвердило антропологическое исследование.