Москва20 авгВести.Президент России Владимир Путин назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского уникальным и чудесным.
О находке стало известно 18 августа. Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, их подлинность подтвердило антропологическое исследование.
Планируется, что частицы мощей святого передадут для почитания верующими в храмы Русской православной церкви.
Сегодня глава государства осмотрел захоронение и принял участие в молебне.
Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительносказал российский лидер
Князь Дмитрий Донской (1350−1389) - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества вокруг Москвы. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой в 1380 году, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.