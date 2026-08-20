Москва20 авг Вести.Президент России Владимир Путин назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского уникальным и чудесным.

О находке стало известно 18 августа. Мощи Дмитрия Донского были обнаружены в июле во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля, их подлинность подтвердило антропологическое исследование.

Планируется, что частицы мощей святого передадут для почитания верующими в храмы Русской православной церкви.

Сегодня глава государства осмотрел захоронение и принял участие в молебне.

Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно сказал российский лидер

Князь Дмитрий Донской (1350−1389) - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества вокруг Москвы. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой в 1380 году, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.