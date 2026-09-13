Москва13 сен Вести.Обретение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского является совершенно особенным и чудесным событием. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий.

Он напомнил, что останки князя извлекли во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля.

Пол под надгробьями великих князей просел, и пришлось по настоянию реставраторов надгробья разбирать. Когда надгробья были разобраны … увидели, что крышка на саркофаге Димитрия Донского имеет две поперечные трещины. Грозило разрушение этой гробницы … И было испрошено благословение у святейшего патриарха на то, чтобы саркофаг с мощами святого князя был открыт. Собственно говоря, обретение или открытие святых мощей и произошло … Из свободных, находящихся в гробнице мощей святого благоверного князя были взяты отдельные частицы …. Само обретение мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского можно назвать совершенно особенным и чудесным событием сказал он

Также митрополит Воскресенский отметил, что ему было поручено принять от антропологов частицы мощей.

Они мною были приняты, отнесены на престол Архангельского собора, а затем помещены в ковчег. Для нас это чудо. Теперь есть возможность приложиться к останкам, к мощам … Дмитрия Донского. Они были помещены в три специально изготовленных ковчега. Один из этих ковчегов был несен во время крестного хода и затем был поставлен в храме Христа Спасителя для почитания. Другой ковчег с мощами был направлен в главный храм Вооруженных Сил, а откуда уже 7 сентября был направлен в зону проведения специальной военной операции для духовного воодушевления наших воинов сказал он

Ранее митрополит Псковский и Порховский Матфей заявил, что обретение мощей Дмитрия Донского является духовной поддержкой России.