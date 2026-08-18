РПЦ: частицы мощей Дмитрия Донского будут в храмах русской церкви

РПЦ: частицы мощей Дмитрия Донского будут находиться в храмах русской церкви РПЦ: частицы мощей Дмитрия Донского будут в храмах русской церкви

Москва18 авг Вести.Частицы мощей князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла будут находиться в храмах Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на РПЦ.

Уточняется, что нахождение мощей Дмитрия Донского подтверждено в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля.

Частицы мощей Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут находиться в храмах русской церкви отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что мощи Дмитрия Донского, которые обнаружены в саркофаге в Архангельском соборе Кремля, сохранены полностью, кроме левой пяточной кости.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества с политическим центром в Москве. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.