Москва18 авг Вести.На останках князя Дмитрия Донского обнаружены следы от тяжелой травмы, рассказал ИС "Вести" помощник президента РФ Владимир Мединский.

Мощи были обнаружены в июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Их подлинность подтверждена антропологическим исследованием.

На главе обретенных мощей Дмитрия Донского, его останков, [обнаружены] следы от тяжелой раны, то есть, судя по всему, это был удар в череп — сотрясение с потерей сознания. Пролома не было, но это была тяжелейшая гематома. А мы знаем, его нашли без сознания в латах, изрубленного и избитого, но доспехи спасли его. Без сознания, где-то под сломанной березой, его нашли его товарищи. Хороший был иммунитет, и Господь спас рассказал Мединский

Ранее источник ТАСС раскрыл степень сохранности мощей. По его данным, останки представлены в полной комплектности, за исключением левой пяточной кости.

По сообщению Русской православной церкви (РПЦ), частицы мощей будут находиться в храмах.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Историки считают, что он жил в 1350-1389 годах. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых в 1988 году РПЦ.