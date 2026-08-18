Москва18 авгВести.Антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Такое заявление в комментарии ТАСС сделал источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донскогозаявил источник агентства
По словам представителя РПЦ, Донской умер в 39-летнем возрасте "своей смертью".
Собеседник агентства также заявил, что в ходе реставрационных работ подтверждено нахождение там мощей Дмитрия Донского. В материале уточняется, что доступ к мощам стал возможен из-за повреждения плиты саркофага.
В июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, включая саркофаг Донского.
Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, известный всем как собиратель земель, объединивший русские княжества с политическим центром в Москве. Причислен к лику святых РПЦ.