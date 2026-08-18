Подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе подтверждена Исследование доказало подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе

Москва18 авг Вести.Антропологическое исследование подтвердило подлинность мощей Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Такое заявление в комментарии ТАСС сделал источник в Русской православной церкви (РПЦ).

Комплекс исторических сведений, археологический облик захоронения и результаты антропологического исследования подтвердили подлинность останков святого благоверного великого князя Дмитрия Ивановича Донского заявил источник агентства

По словам представителя РПЦ, Донской умер в 39-летнем возрасте "своей смертью".

Собеседник агентства также заявил, что в ходе реставрационных работ подтверждено нахождение там мощей Дмитрия Донского. В материале уточняется, что доступ к мощам стал возможен из-за повреждения плиты саркофага.

В июле в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы нашли три саркофага, включая саркофаг Донского.

Дмитрий Донской - великий князь Владимирский, известный всем как собиратель земель, объединивший русские княжества с политическим центром в Москве. Причислен к лику святых РПЦ.