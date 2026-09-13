Москва13 сен Вести.К саркофагу великого князя Дмитрия Донского плотно прилегала крышка, что обеспечило редкую сохранность его останков. Об этом сообщил врио директора Института археологии РАН Николай Макаров.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что Донского похоронили на следующий день после смерти.

…Крышка саркофага плотно прилегла изначально к саркофагу — это обеспечило редкую сохранность останков пояснил Макаров

Мощи князя Дмитрия Донского были обретены 18 августа во время реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля.

Ранее в РПЦ сообщили, что мощи Дмитрия Донского будут переданы в военные вузы и подразделения Вооруженных сил РФ, в том числе в те части, которые находятся в зоне проведения СВО.

Дмитрий Донской — великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, известный как "собиратель земель", объединивший русские княжества с политическим центром в Москве. Причислен к лику святых РПЦ.