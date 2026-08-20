Археолог рассказал, какие открытия о Дмитрии Донском сделали для себя ученые Археолог Макаров: у Дмитрия Донского была грудная клетка воина

Москва20 авг Вести.Великий князь Дмитрий Донской был высокого роста и испытывал большие физические нагрузки, у него была грудная клетка воина. Об этом рассказал вице-президент РАН, археолог Николай Макаров в интервью ИС "Вести".

В июле этого года при реставрации захоронений великих князей в Архангельском соборе Кремля были найдены три саркофага. В одном из них находились мощи Дмитрия Донского.

Это первое княжеское погребение XIV века, которое открывается для археологии и документируется современными научными методами. Мы знали, что эти погребения есть, но большая их часть была разрушена, утрачена, переотложена сказал ученый

По его словам, антропологические наблюдения пока предварительные, но достаточно основательные и весомые.

Мы видим, что великий князь – человек высокого роста. А рельеф костей грудной клетки показывает, что он испытывал большие физические нагрузки, нагрузки воина считает Николай Макаров

Князь Дмитрий Иванович (1350−1389), впоследствии получивший прозвище Донской, вел объединенное русское войско в 1380 году на Куликовскую битву (Донское побоище). Победа в ней над войском золотоордынского правителя Мамая способствовала объединению русских земель вокруг Москвы.

Дмитрий Донской скончался в 1389 году и был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году Русская православная церковь канонизировала его как святого благоверного князя.