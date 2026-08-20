Частицу ДНК мощей Дмитрия Донского проверят на принадлежность к Рюриковичам Ученый Макаров: мощи Дмитрия Донского проверят по ДНК на родство с Рюриковичами

Москва20 авг Вести.Ученые взяли образцы ДНК в рамках исследования мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, их изучение позволит дать указания на принадлежность князя к роду Рюриковичей. Об этом РИА Новости рассказал директор Института археологии Российской академии наук, академик Николай Макаров.

ДНК, безусловно, анализ, образцы для палеогенетики взяты, но они не дают персональной атрибуции Дмитрия Ивановича (Донского). Они дадут нам, я надеюсь, указания на принадлежность его к Рюриковичам сказал Макаров

По словам ученого, не так давно российским палеогенетикам удалось восстановить генетические профили нескольких Рюриковичей домонгольского времени.

Так что у нас будет возможность сопоставить, использовать также палеогенетику, которая, конечно, важна отметил академик

Как подчеркнул Макаров, идентификация останков строится на совокупности археологических, антропологических и исторических данных.

Из летописи нам известно расположение захоронения, в каком месте собора оно находилось. В летописи довольно подробно описано, где находились саркофаги, которые были возвращены в новое здание Архангельского собора в 1508 году. Место отмечено надгробницей середины XVII века. Конечно, большая хронологическая дистанция отделяет надпись на надгробнице от времени смерти и погребения Дмитрия Ивановича. Но это тоже источник указал он

Макаров рассказал, что при вскрытии обнаружен белокаменный саркофаг, датируемый XII–XIV веками (не позднее XIV века). Внутри находились останки мужчины 35–45 лет, крепкого сложения, с боевой травмой лобной части черепа. При этом, как добавил академик РАН, впереди еще комплекс естественно-научных экспертиз, однако они не станут решающими при идентификации останков.

Сам комплекс исторических сведений, археологических наблюдений и антропологической экспертизы - он достаточно, в общем, тоже внушителен заключил ученый

Дмитрий Донской был великим князем Владимирским, а также князем Московским и Новгородским. Он известен как один из "собирателей земель", при котором русские княжества объединялись вокруг политического центра в Москве. Князь умер в 1389 году и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как благоверного князя.