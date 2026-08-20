Москва20 авг Вести.Великий князь Дмитрий Донской был погребен в саркофаге византийской формы, которая была распространена в домонгольский период в городах северо-восточной Руси, рассказал вице-президент РАН, археолог Николай Макаров в интервью ИС "Вести".

Избирая для погребения князя этот саркофаг, участники погребальной церемонии как бы подчеркивали его связь с домонгольской северо-восточной Русью, преемственностью власти от Владимира к Москве, это очень интересный штрих культуры Московской Руси отметил ученый

Он добавил, что от периода Московской Руси XIV века осталось не так много материальных памятников. Поэтому все, что относится к этому времени и связано с великокняжеским домом, представляет огромную ценность для историков и археологов.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Кремля, где в июле нашли три саркофага, в одном из них находились мощи Дмитрия Донского.