Опубликованы кадры молебна с участием Путина в Архангельском соборе Появились кадры службы с участием Путина в Архангельском соборе

Москва20 авг Вести.Появились кадры молебна с участием президента России Владимира Путина в Архангельском соборе Московского Кремля. Кадры показаны в эфире "России 24".

Президенту России рассказали о реставрационных работах, во время которых были обретены мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Главе государства также показали раку с мощами, после чего он осмотрел захоронение и принял участие в молебне.

В Русской православной церкви ранее сообщили, что в июле этого года при реставрации захоронений великих князей в Архангельском соборе были найдены три саркофага. В одном из них находились мощи Дмитрия Донского. Их подлинность позднее подтвердило антропологическое исследование.

Дмитрий Донской был великим князем Владимирским, а также князем Московским и Новгородским. Он известен как один из "собирателей земель", при котором русские княжества объединялись вокруг политического центра в Москве. Князь умер в 1389 году и был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. В 1988 году Русская православная церковь причислила его к лику святых как благоверного князя.