Москва6 сен Вести.Обретение мощей Дмитрия Донского является духовной поддержкой России, заявил ИС "Вести" митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Всегда во время испытаний нашему народу Господь давал в качестве духовной поддержки явления чудотворных икон, обретение святынь, мироточение икон. И ныне мы проходим также испытания специальной военной операции, мы переживаем беспрецедентное давление со стороны западных стран, которые не разделяют с нами христианские ценности. И, чтобы преодолеть это, конечно, нужна духовная помощь. И Господь, укрепляя нас подобными святынями, подобными обретениями святынь, конечно, помогает нашему народу сказал священнослужитель

Митрополит отметил, что и сам князь Дмитрий Донской, получив благословение, одержал победу в бою.

Святой благоверный князь Дмитрий Донской был глубоко верующим человеком. И, когда шел на Куликовскую битву, он получил благословение преподобного Сергия. Войско противника превышало в разы по количеству, но благословением Божьим все получилось именно так, что была одержана победа отметил митрополит Матфей

Он также добавил, что символом единения народа и Церкви Божией является крестный ход.

Всегда в России совершение крестных ходов помогало преодолевать людям трудности и невзгоды в повседневной жизни. Во времена испытаний всегда народ объединялся вокруг церкви и совершал подобные молитвословия, чтобы испросить через труд пешего прохождения маршрута благословение на ратные подвиги, на совершение трудовых подвигов и в повседневной деятельности рассказал священнослужитель

В июле 2026 года реставраторы открыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, а проведенные исследования подтвердили подлинность останков.

18 августа у мощей святого князя патриарх Кирилл совершил молебен, а 20 августа в соборе помолился президент России Владимир Путин. Часть мощей поместили в специальный ковчег, чтобы верующие могли им поклониться.

С 7 по 20 сентября ковчег с мощами будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве. После этого святыню, как ожидается, отправят в регионы и в зону проведения СВО для поддержки духа российских воинов. В дальнейшем частицу мощей могут передать и в другие храмы Русской православной церкви (РПЦ).

6 сентября в столице состоялся Общемосковский крестный ход. Участие в шествии приняли порядка 100 тысяч человек.