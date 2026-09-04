Москва4 сен Вести.В Русской православной церкви обсуждается возможность принесения ковчега с частицей мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского в зону проведения специальной военной операции. Об этом РИА Новости сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По словам представителя РПЦ, поступает множество пожеланий о доставке святыни как в новые регионы, так и непосредственно к воинам на передовую.

Очень много, естественно, сейчас пожеланий (о принесении мощей Дмитрия Донского в зону СВО) и из новых регионов, и понятно, что наши воины нуждаются в такой духовной поддержке. Все эти варианты рассматриваются рассказал Легойда

Недавно реставраторы вскрыли саркофаг Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля, и исследования подтвердили подлинность останков. 18 августа у мощей святого князя был совершен молебен патриархом Кириллом, а 20 августа в соборе молился президент России Владимир Путин. Часть мощей была помещена в ковчег для поклонения верующим. С 7 по 20 сентября ковчег с частицей мощей будет доступен в храме Христа Спасителя в Москве, после чего, как ожидается, святыня отправится в регионы и к местам боевого соприкосновения, чтобы укрепить дух российских воинов. Далее частицу мощей могут отправить в другие храмы РПЦ.