Какой полк, действующий на СВО, может получить частицу мощей Дмитрия Донского Религиовед оценил возможность отправки частицы мощей Дмитрия Донского на СВО

Москва21 авг Вести.Частицу мощей Дмитрия Донского, найденных в Архангельском соборе Кремля, могли бы отправить в 51-й парашютно-десантный полк, носящий имя великого князя. Такое мнение выразил ИС "Вести" эксперт-религиовед, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Игорь Иванишко.

51-й гвардейский парашютно-десантный Краснознаменный, ордена Суворова полк имени Дмитрия Донского - формирование воздушно-десантных войск ВС РФ.

Мощи - это не только кости, это и те вещи, предметы, материальные предметы, в том числе погребальный саван, который соприкасался со святым. Это будет в храме Христа Спасителя, также будет направлено на СВО, например, в 51-й парашютный десантный полк, который носит имя Дмитрия Донского, а также воинам, которые под знаменами Дмитрия Донского сейчас воюют в южной группировке войск отметил Игорь Иванишко

Он также подчеркнул, что обретение мощей великого князя Дмитрия Донского особенно актуально в период СВО.

Личность князя, его святые мощи, актуализируют наше историческое наследие, помогут в деле укрепления национального самосознания, а нам нужно укрепление нашей русскости сказал религиовед

Князь Дмитрий Донской (1350−1389) - великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский, объединивший русские княжества вокруг Москвы. Его имя неразрывно связано с Куликовской битвой в 1380 году, положившей начало освобождению Руси от монголо-татарского ига. Причислен к лику святых Русской православной церковью.

Мощи Дмитрия Донского были обретены в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Кремля. Антропологическое исследование подтвердило их подлинность. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей будут находиться в храмах русской церкви.