Москва20 авгВести.Отвезти частицу мощей Дмитрия Донского, которые были найдены в Архангельском соборе Кремля, нужно как можно скорее. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ИС "Вести".
Кипшидзе назвал решение доставить частицу мощей в зону СВО разумным. Он добавил, что Дмитрий Донской отличился на полях сражений, отстаивая суверенитет российского государства и его независимость.
Я думаю, что этот вопрос сейчас рассматривается. Не думаю, что здесь будут какие-то большие задержки. Все разделяют мнение о том, что возможность такого поклонения должна быть представлена православным военнослужащим как можно скореесказал представитель РПЦ
Он также сообщил, что частицы обретенных мощей разместят в нескольких храмах России.