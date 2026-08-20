РПЦ: частицу мощей Дмитрия Донского надо отвезти в зону СВО как можно скорее

РПЦ: отвезти частицу мощей Дмитрия Донского в зону СВО надо в ближайшее время РПЦ: частицу мощей Дмитрия Донского надо отвезти в зону СВО как можно скорее

Москва20 авг Вести.Отвезти частицу мощей Дмитрия Донского, которые были найдены в Архангельском соборе Кремля, нужно как можно скорее. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ИС "Вести".

Кипшидзе назвал решение доставить частицу мощей в зону СВО разумным. Он добавил, что Дмитрий Донской отличился на полях сражений, отстаивая суверенитет российского государства и его независимость.

Я думаю, что этот вопрос сейчас рассматривается. Не думаю, что здесь будут какие-то большие задержки. Все разделяют мнение о том, что возможность такого поклонения должна быть представлена православным военнослужащим как можно скорее сказал представитель РПЦ

Он также сообщил, что частицы обретенных мощей разместят в нескольких храмах России.