РПЦ: отвезти одну из частиц мощей Дмитрия Донского в зону СВО - разумное решение В РПЦ назвали разумным решение отвезти частицу мощей Дмитрия Донского в зону СВО

Москва20 авг Вести.Отвезти частицу мощей Дмитрия Донского, которые были найдены в Архангельском соборе Кремля, это разумное решение, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ИС "Вести".

Кипшидзе отметил, что Дмитрий Донской – святой, отличившийся не только в духовных делах, но и на полях сражений. Он отстаивал суверенитет российского государства и его независимость.