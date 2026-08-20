Москва20 авгВести.Отвезти частицу мощей Дмитрия Донского, которые были найдены в Архангельском соборе Кремля, это разумное решение, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ИС "Вести".
Кипшидзе отметил, что Дмитрий Донской – святой, отличившийся не только в духовных делах, но и на полях сражений. Он отстаивал суверенитет российского государства и его независимость.
Я думаю, что это разумное решение. Те наши соотечественники, собратья по вере, которые несут свой ратный подвиг в зоне боевых действий, которых окормляют священники Русской православной церкви, военные священники, многие из которых разделяют с ними все тяготы воинской службы, имеют потребность и желание поклониться мощам благоверного князя Дмитрия Донскогосказал Вахтанг Кипшидзе