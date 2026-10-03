Геррейро: Киев могут призвать к ответу за голословность в адрес России по Буче

Украину могут заставить ответить за клевету об РФ по ситуации в Буче Геррейро: Киев могут призвать к ответу за голословность в адрес России по Буче

Москва3 окт Вести.Украину могут привлечь к ответственности за голословные обвинения в адрес России по Буче. Об этом заявил ТАСС эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) от Португалии, доктора юридических наук Александр Геррейро.

Так он прокомментировал опубликованное расследование фактчекеров и экспертов о зверствах, которые якобы происходили в названном городе в апреле 2022 года. По словам юриста, памятник предполагаемым жертвам среди мирных граждан и нарратив вокруг распространенных изображений с мест событий использовались как повод для преследования и необоснованных обвинений в адрес России. Тем самым Украина разжигала международную вражду.

Как минимум, Украина может быть привлечена к ответственности за нарушение международных обязательств перед Международным судом ООН цитирует Геррейро

Ранее GFCN сообщала, что на стеллах в честь погибших мирных жителей Бучи были найдены имена 57 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, там перечисляли имена людей, которые погибли за пределами города и тех, чей цифровой след вообще не смогли отыскать.