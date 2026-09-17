Захарова заявила о фальсификации данных о погибших в Буче Захарова: Киев выдавал погибших террористов "Азова" за мирных жителей в Буче

Москва17 сен Вести.Украина выдавала погибших военнослужащих, в том числе бойцов нацбатальона "Азов" (признан в РФ террористической организацией и запрещен), за мирных жителей в Буче. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о том, что за мирных жителей они выдавали украинских военнослужащих и в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористических нацбатальонов "Азов" сказала дипломат журналистам

По словам Захаровой, при этом были смешаны имена и фамилии погибших. Она утверждает, что расследованием обстоятельств произошедшего занимаются фактчекеры из разных стран по нескольким направлениям. Новые данные должны показать детали того, что российская сторона называет провокацией.

В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявляли, что распространенные Киевом фото- и видеоматериалы о якобы преступлениях российских военнослужащих в Буче являются провокацией. Российское ведомство также утверждало, что за время нахождения города под контролем российских сил местные жители не подвергались насилию.