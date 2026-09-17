Захарова раскритиковала генсека ООН за участие в антироссийской кампании по Буче Захарова: Гутерриш сознательно подыграл антироссийской кампании по Буче

Москва17 сен Вести.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш нарушил принцип нейтральности и сознательно подыграл антироссийской кампании по Буче, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова выступила на пресс-конференции, где был представлен доклад с разоблачением фальсификации в Буче.

Гутерриш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании сказала официальный представитель МИД России

По ее словам, генсек ООН сознательно нарушил принцип нейтральности, базовый для главного лица в ООН.

Он попрал этот принцип и полностью стал частью этой провокации указала Захарова

Она напомнила, что Гутерриш не пытался перепроверить один из главных сфабрикованных источников про Бучу - доклад верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и не предоставил списки погибших в Буче, несмотря на многочисленные запросы России.

Российские войска в знак доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле ушли из-под Киева, в том числе из города Бучи, 30 марта 2022 года. Несколько дней спустя западное телевидение обнародовало кадры, на которых - в отличие от более ранней записи - показано, что на улицах якобы лежат тела убитых людей.

В Минобороны РФ заявили, что материалы Киева являются очередной украинской провокацией. За время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, отмечало военное ведомство.