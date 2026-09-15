Захарова анонсировала пресс-конференцию о фальсификации в Буче Захарова: 17 сентября пройдет пресс-конференция о фальсификации в Буче

Москва15 сен Вести.Доклад о масштабной фальсификации событий в городе Буча Киевской области представят на пресс-конференции в ТАСС 17 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, анализ данных проводят эксперты в сфере фактчекинга и независимые расследователи после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров призвал опубликовать имена якобы убитых в Буче.

…Уже сейчас понятно, что следует ожидать шокирующих результатов. Первые результаты будут представлены 17 сентября 2026 года в здании ТАСС на Тверском бульваре, в 14:30 сказала Захарова журналистам на полях Международного фестиваля молодежи

В России по факту провокации в Буче в 2022 году возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Российские войска в знак доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле ушли из-под Киева, в том числе из города Бучи, 30 марта 2022 года. Несколько дней спустя западное телевидение обнародовало кадры, на которых - в отличие от более ранней записи - показано, что на улицах якобы лежат тела убитых людей.

В Минобороны РФ заявили, что материалы Киева являются очередной украинской провокацией. За время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, отмечало военное ведомство.

Ранее Лавров отмечал, что в ООН уходят от ответа на вопрос о списках погибших в Буче.