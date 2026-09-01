МИД РФ в сентябре представит сенсационное расследование о преступлениях Киева Захарова: МИД РФ представит сенсационное расследование о преступлениях Киева

Москва1 сен Вести.МИД России на форуме "Диалог о фейках", который пройдет в сентябре, представит сенсационное расследование о преступлениях киевского режима. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Четвертый ежегодный Международный форум "Диалог о фейках" состоится в Москве 22 сентября​​​. В мероприятии примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

На форуме будет представлено в том числе подготовленное с участием фактчекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима сказала Захарова

Также на полях ВЭФ дипломат сообщила, что МИД России продолжают работу по вопросу обнародования информации о преступлениях милитаристской Японии. Захарова пояснила, что в российском министерстве неоднократно подчеркивали: у данных преступлений нет срока давности, а процессуальные действия с целью наказания виновных проводятся до сих пор.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.