Москва1 сенВести.МИД России на форуме "Диалог о фейках", который пройдет в сентябре, представит сенсационное расследование о преступлениях киевского режима. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Четвертый ежегодный Международный форум "Диалог о фейках" состоится в Москве 22 сентября. В мероприятии примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
На форуме будет представлено в том числе подготовленное с участием фактчекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режимасказала Захарова
Также на полях ВЭФ дипломат сообщила, что МИД России продолжают работу по вопросу обнародования информации о преступлениях милитаристской Японии. Захарова пояснила, что в российском министерстве неоднократно подчеркивали: у данных преступлений нет срока давности, а процессуальные действия с целью наказания виновных проводятся до сих пор.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.