Лавров: РФ представит доклад о преступлениях Киева против УПЦ в ООН и ОБСЕ

Лавров: Россия представит ООН и ОБСЕ доклад о преступлениях Киева против УПЦ Лавров: РФ представит доклад о преступлениях Киева против УПЦ в ООН и ОБСЕ

Москва25 авг Вести.Россия представит доклад, в котором осветит преступления киевского режима против Украинской православной церкви, в ООН и ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам переговоров с секретарем по отношениям с государствами Ватикана Полом Ричардом Галлахером.

Лавров добавил, что копия доклада также была передана Святому Престолу.

Мы, кстати, совсем недавно, буквально на днях, опубликовали доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. Это уже третий доклад. Он направляется в соответствующие международные организации: и в ООН, и в ОБСЕ сказал министр

Ранее Союз православных журналистов сообщил о нападении неизвестных на Свято-Успенскую Святогорскую лавру, в ходе которого был убит ножом монах Варфосоний. Еще двое насельников лавры получили тяжелые ранения.

Представитель Русской православной церкви Вахтанг Кипшидзе отметил в беседе с ИС "Вести", что на Украине не последовало никакой реакции на это преступление, поскольку киевскому режиму и его западным спонсорам невыгодно его расследование.