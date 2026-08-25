Москва25 авг Вести.Киевский режим намеренно привел православие на Украине в состояние хаоса, чтобы дать радикалам возможность захватывать собственность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил журналистам спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

Дипломат отметил, что с 2022 по 2026 год на Украине были захвачены от 1,5 тыс. до 2 тыс. храмов УПЦ. Захваты часто проходили с применением насилия, избиением священнослужителей и прихожан. При этом Киев старается не участвовать в этих акция непосредственно, а привлекает к ним участников националистических группировок и затем покрывает их преступления.

Киевский режим создал в украинском православии управляемый хаос, который позволяет на протяжении многих лет властям и ПЦУ осуществлять силовые захваты храмов, монастырей, незаконную перерегистрацию общин под видом добровольных переходов… Сегодня на Украине выстроена и негласно легализована целая система кулуарных договоренностей, поощряющая нарушение основных прав и свобод верующих и священнослужителей сказал Мелех

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ представит ООН и ОБСЕ доклад, посвященный преступлениям режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви. Этот же доклад дипломат передал главе дипломатии Ватикана Полу Ричарду Галлахеру.