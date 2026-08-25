Киев относится к мощам святых как к разменной монете, заявили в МИД России МИД России: Киев видит в мощах святых разменную монету с аукционной ценой

Москва25 авг Вести.Киевский режим видит в хранящихся на территории Украины мощах святых и древних иконах разменную монету с аукционной ценой. Об этом говорится в докладе Министерства иностранных дел России "О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан".

Как подчеркнули в ведомстве, усилия, направленные на захват православных святынь, включая мощи святых и предметы церковного убранства, стали частью мер киевского режима по отчуждению принадлежащих УПЦ монастырей.

Их [мощи святых] нынешние власти страны, добровольно распродающие свою историю, рассматривают как некие артефакты, ценность которых определяется не историей и традицией, а аукционной стоимостью говорится в докладе

Ранее в МИД России заявили, что Киев намеренно привел православие на Украине в состояние хаоса, чтобы предоставить радикалам возможность захватывать собственность канонической УПЦ.