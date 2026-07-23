Мощи святых в Киево-Печерской лавре "при инвентаризации" накрыли вышиванками Епископ Гедеон: мощи святых в Киево-Печерской лавре накрывали вышиванками

Москва23 июл Вести.В ходе начатой властями Украины "инвентаризации" в Киево-Печерской лавре с мощей святых были удалены старинные иконы с надписями на церковнославянском языке, а также сняты традиционные облачения, которые заменили вышиванками.

Об этом РИА Новости сообщил бывший настоятель Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон).

Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них (мощах – прим. ред.) были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы — там над каждым святым висит образ его и горит лампадка. Образа древние, по-церковнославянски подписанные. Они бесноватые, могли это снять – точно никто не знает. Вроде бы даже заменили и иконы на другие рассказал агентству священнослужитель

В 2023 году комиссия Министерства культуры Украины приступила к проверке "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, включая осмотр Ближних и Дальних пещер монастыря, где находятся мощи почитаемых православными святых.

Целями этой проверки киевский режим заявил "инвентаризацию и оценку исторической и научной ценности мощей".

Никто точно не знает, что куда перевозилось или двигалось. Информации никакой ни у кого нет, так как все это строго секретно. Украинская власть делает все возможное, чтобы никто ничего не узнал прокомментировал ситуацию епископ Гедеон

Он назвал действия властей в отношении мощей святых безнаказанным кощунством и нарушением закона.

10 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский осознанно глумится над Киево-Печерской лаврой, желая превратить ее в "бесовское капище".