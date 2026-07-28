В МИД РФ уличили Киев во лжи о потерях российской стороны на поле боя Мирошник: обмены телами погибших показывают ложь Украины о потерях России

Москва28 июл Вести.Практика обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной наглядно демонстрирует несостоятельность заявлений Киева о численности потерь российской стороны, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул в интервью ТАСС, что украинская сторона физически не способна передать то количество тел, которое она декларирует.

Потери Украины на поле боя колоссальные сказал Мирошник

По его словам, заявления украинских политиков о "бешеном" числе погибших российских военных не подтверждаются реальными данными по передаче тел.

Мирошник добавил, что если бы Киев действительно располагал останками погибших российских военнослужащих в заявленном количестве, он не преминул бы это продемонстрировать, стремясь максимально использовать такую возможность в информационном пространстве.

Но они не в состоянии этого сделать отметил посол

В связи с этим украинские власти ограничиваются лишь громкими заявлениями о значительном числе погибших россиян, при этом ссылаясь на "военную тайну" в качестве причины невозможности предъявить доказательства, заключил Мирошник.

Ранее Москва и Киев провели обмен телами по схеме 522 на 33.