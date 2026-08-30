Москва30 авг Вести.Киевские власти вывозят и перепродают предметы церковного убранства, в том числе мощи святых, потому что одержимы бесами. Такое мнение ИС "Вести" высказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва.

Кто у нас больше всего боится святых мощей? У нас больше всего святых мощей боится бес. Поэтому совершенно неудивительно, что люди, которые действуют по бесовской воле, стараются либо эти мощи куда-нибудь подальше от себя отослать. Ну, а почему бы на этом, они, наверное, думают не подзаработать? Либо эти мощи осквернить, потому что они одержимы бесом. А бес мощей боится. Собственно, в этом ничего удивительного нет сказал он

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим видит в хранящихся на территории Украины мощах святых и древних иконах разменную монету с аукционной ценой.