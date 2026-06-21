Епископ Можайский Иосиф назвал удары ВСУ по детям сатанизмом Епископ Можайский Иосиф: целенаправленный удар по детям – проявление сатанизма

Москва21 июн Вести.Целенаправленные удары Украины по детям являются проявление бесовской силы и явного сатанизма (Международное движение сатанизма признано экстремистским в РФ). Таким мнением с ИС "Вести" поделился епископ Можайский Иосиф.

Мы ужасаемся и переживаем, и огорчаемся, потому что это целенаправленный удар по детям. Поэтому это, наверное, проявление бесовской такой силы, сатанизма явного совершенно рассказал епископ

Ранее епископ объяснил значение Киево-Печерской лавры – ее важность для православного мира делает лавру целью для атак киевского режима.