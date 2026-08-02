Москва2 авг Вести.Проведение презентации экстремистского "Христианского корпуса" в стенах Трапезного храма Киево-Печерской лавры в день празднования Крещения Руси вызвало резкое осуждение со стороны митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. В интервью ИС "Вести" он назвал произошедшее болезненным ударом по основам православия.

По его мнению, действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры и создание ими "христианских" воинских формирований являются лишь лицемерной имитацией святости, которую можно приравнять к сатанинской подмене истинных духовных ценностей.

Наносится удар в самое сердце православия нашего. То есть Киево-Печерская Лавра — это древнейшая святыня, которая объединяла наши народы. Но то, что произошло вот в эти дни, в святые дни – это очередной ход сил тьмы и тех, кто им кланяется. То есть вся эта нечисть фашистская, бендеровская, она продолжает творить дела дьявола заявил митрополит

Он подчеркнул, что в средневековой теологической традиции за сатаной закрепилось определение "обезьяна Бога". Суть этого метафорического образа заключается в склонности дьявола к мимикрии: он стремится имитировать божественные установления, искажая их и наполняя своим деструктивным содержанием, тем самым пытаясь придать своим злодеяниям видимость праведности.

В данном случае мы наблюдаем, что батальон назван "Христианский корпус", то есть святые понятия вносятся непосредственно в область князя тьмы. И вот эти все попытки имитировать подлинное христолюбивое воинство, которое всегда и в наши дни особенно обращается к именам святых. Ведь все наши батальоны выбирают себе покровителя, носят его на шевроне. Но у нас это идет изнутри, у нас это идет от народа, от воинов, а здесь насаждается этой богоборческой властью. И вот придумываются такие шоу сымитировать некую святость. Но это все как дым исчезает, так исчезнет со временем заявил митрополит

Ранее председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, иерей Илия Макаров заявил, что у адептов деструктивных сект есть душевный позыв к православию, но они выбирают другой путь из-за своей меркантильности. Он объяснил, почему сектанты пытаются быть похожими на Русскую православную церковь.