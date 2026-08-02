Москва2 авг Вести.День Крещения Руси неизменно является символом духовного единства славянских народов, при этом в современных реалиях значимость этого события приобретает особую актуальность. Об этом ИС "Вести" рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

По его словам, День Крещения Руси кардинально изменил ход нашей истории, когда славянские народы в X веке сделали свой осознанный выбор в пользу христианства, отвергнув язычество.

Значение этого праздника в наши дни приобрело особое звучание. Мы понимаем, о чем идет речь. Тот самый цивилизационный выбор, который сделал князь Владимир, он коснулся всех народов Руси. И этот выбор, эта совершенно потрясающая идея, которую мы приняли - Евангельская идея, она является тем самым главным, что нас объединяет. Я внимательно наблюдал нынешние торжества, молебен Святейшего Патриарха у князя Владимира, прекрасного этого памятника рассказал митрополит

Митрополит Митрофан провел параллель между недавним богослужением Патриарха и его последним визитом в Киев в июле 2013 года. Священнослужитель отметил, что тот молебен стал своего рода "точкой отсчета" перед началом нынешних потрясений, напомнив о временах, когда каноническое единство Церкви и братские связи между Россией, Украиной и Белоруссией были нерушимы.

Я вспоминаю тот последний визит Святейшего в Киев на Владимирскую горку. Это же была традиция - купель Днепровская. И тысячи людей, которые совершали этот крестный ход во главе со Святейшим следовали за ним. И когда святейший стал произносить эти узловые слова мысли мудрой, что Россия, Украина, Белоруссия — это есть Святая Русь, весь народ подхватил, эти тысячи людей скандировали это сформулированное наше единство в Святой Руси. Это был последний визит Святейшего в Киев прежде, чем произошла эта катастрофа, в которую погрузился дружественный нам народ рассказал митрополит Митрофан

Принятие христианства в X веке стало одним из самых значимых событий в истории Руси. Согласно "Повести временных лет", это произошло летом 988 года. Именно тогда князь Владимир крестил киевлян в водах Днепра, положив начало распространению христианской православной веры на все соседние земли. Тогда люди отказались от языческих идолов и приняли христианство.

Ранее сообщалось, что в День Крещения Руси военнослужащие 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" приняли крещение в полевом блиндажном храме, расположенном в зоне спецоперации.