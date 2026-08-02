Москва2 авг Вести.Рассуждая о духовных аспектах украинского конфликта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан объяснил ИС "Вести" глубокий смысл выражения "Сила любви сильнее ненависти".

По его словам, несмотря на непреходящую значимость христианского постулата о превосходстве любви над ненавистью, гнев, который испытывают военнослужащие в зоне боевых действий, является обоснованным и справедливым, потому что он не противоречит вере, а является справедливым ответом на внешнюю угрозу.

Господь ведь, прощаясь с нами, сказал, что "в мире будете иметь скорбь. Но не бойтесь, я победил мир". Чем он победил? Он победил всепоглощающей любовью. Естественно, это забота Церкви, каждого верующего в своем сердце не взрастить ненависть - это чувство, которое разрушает. Но чувство справедливого гнева, которое имеют на фронте наши бойцы, оно оправдано. Потому что наблюдать такое предательство, которое происходит со стороны нашей некогда цветущей, прекрасной страны Украины - это большая боль для любого человека: для православного, для воина и для всего воинства христолюбивого. Поэтому мы, конечно, уповаем на Господа и на силу его любви, на вразумление отпавших и поврежденных силой тьмы наших братьев. И только лишь именно с этим посылом, заповедью Христовой о любви, мы в целом победим эту проблему объяснил митрополит

Более 50 тыс. военнослужащих России приняли крещение в зоне спецоперации, бойцы обустраивают полевые храмы и просят священников их освятить. Об этом ранее рассказал митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир.

До этого митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл сообщил, что каждый день в зоне специальной военной операции находятся около 150 священников. Кроме того, с момента начала СВО там прошли службу более двух тысяч священников.