Епископ Петр рассказал, как священники переживают гонения в Запорожье Епископ Бердянский и Приморский рассказал, как священники переживают гонения

Москва19 июл Вести.Епископ Бердянский и Приморский Петр рассказал ИС "Вести", как священнослужители переживают гонения на веру и церковь.

По его словам, линия фронта разделила жителей Запорожской области и затронула семьи священнослужителей.

Сегодня мы прежде всего молимся за наших братьев. Каждый священнослужитель у нас в Запорожье практически связан, так или иначе имеет родственников по ту сторону линии фронта. Вот нет такой семьи, чтобы не затронуло … Священнослужителям тяжело, они находятся сегодня на передовой фактически вот этого гонения на веру, на церковь. И держатся, вот просто молодцы. Отцы, которые несут служение в прифронтовой зоне, не уходят никуда, не сходят с креста сказал он

Епископ отметил, что тем самым священнослужители совершают мужественный подвиг.

Оставаться, не бросать свою паству, не малодушествовать. Вот мы с ними на связи постоянно общаемся, рассказывают, какие сложности, как бывает трудно, непросто, вот буквально выживают. Но с креста не сходят и показывают нам всем просто пример добавил он

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