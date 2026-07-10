Патриарх Кирилл призвал россиян неустанно молиться за Путина Патриарх Кирилл призвал молиться за президента, чтобы сохранить Россию

Москва10 июл Вести.Патриарх РПЦ Кирилл заявил в Валаамском монастыре, что для сохранения России от внешних и внутренних врагов нужно молиться о стране, президенте и воинах.

Предстоятель РПЦ находится в Валаамском монастыре в преддверии 11 июля - дня памяти святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских. Ожидается, что он проведет литургию и всенощное бдение.

Призываю всех вас, мои дорогие, и в первую очередь братию (Валаамского монастыря - ред.), неустанно молиться и о президенте нашем, православном человеке Владимире Владимировиче Путине, о властях, о воинстве и об отечестве нашем заявил патриарх, его слова приводит РИА Новости

Он отметил, что молитвы нужны, чтобы Бог "сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних", и ничто не поколебало стремления сохранить православную веру, укреплять благочестие и строить храмы.

Патриарх напомнил, что в советское время боролись с любыми проявлениями религиозности.

Возможно, нам дана передышка... Никто не знает, что нас ждет... В истории всякое бывало. Время, в котором мы живем, - время созидания духовных сил. Мы …должны быть Церковью для своего народа, со своим народом указал предстоятель РПЦ

По его словам, он верит, что Господь подарит России и тем, кто несет ответственность за церковную жизнь, "сил, мудрости и крепости".

Ранее епископ Можайский Иосиф заявил, что вопрос о включении патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки ЕС является проявлением бесовской силы.