Москва10 июлВести.Патриарх РПЦ Кирилл заявил в Валаамском монастыре, что для сохранения России от внешних и внутренних врагов нужно молиться о стране, президенте и воинах.
Предстоятель РПЦ находится в Валаамском монастыре в преддверии 11 июля - дня памяти святых основателей Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских. Ожидается, что он проведет литургию и всенощное бдение.
Призываю всех вас, мои дорогие, и в первую очередь братию (Валаамского монастыря - ред.), неустанно молиться и о президенте нашем, православном человеке Владимире Владимировиче Путине, о властях, о воинстве и об отечестве нашемзаявил патриарх, его слова приводит РИА Новости
Он отметил, что молитвы нужны, чтобы Бог "сохранил Россию от врагов и внешних, и внутренних", и ничто не поколебало стремления сохранить православную веру, укреплять благочестие и строить храмы.
Патриарх напомнил, что в советское время боролись с любыми проявлениями религиозности.
Возможно, нам дана передышка... Никто не знает, что нас ждет... В истории всякое бывало. Время, в котором мы живем, - время созидания духовных сил. Мы …должны быть Церковью для своего народа, со своим народомуказал предстоятель РПЦ
По его словам, он верит, что Господь подарит России и тем, кто несет ответственность за церковную жизнь, "сил, мудрости и крепости".
Ранее епископ Можайский Иосиф заявил, что вопрос о включении патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки ЕС является проявлением бесовской силы.