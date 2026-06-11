Россиянам рассказали, кому молиться о защите от врагов Зампред ВРНС Иванов: о защите от врагов молятся Варлааму Хутынскому

Москва11 июн Вести.Православные верующие обращаются с молитвами о защите от нападения врагов и сохранении родной земли к преподобному Варлааму Хутынскому. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора и глава движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Он напомнил, что Русская православная церковь 12 июня чтит память преподобного Варлаама Хутынского – основателя и игумена Спасо-Преображенского Хутынского монастыря, одного из наиболее почитаемых русских святых.

Иванов отметил, что святого называют "новым Илией" за дар прозорливости и чудотворения. Согласно церковному преданию, Варлаам Хутынский однажды спас невинно осужденного человека, остановив казнь.