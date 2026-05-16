Москва16 мая Вести.16 мая православным россиянам рекомендовано обратиться с молитвой о здоровье и финансовом благополучии к преподобному Феодосию Печерскому, рассказал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

По его словам, в этот день Русская православная церковь чтит память одного из величайших святых Руси. Иванов пояснил, что 16 мая Православная церковь вспоминает преподобного Феодосия Печерского — одного из величайших святых Русской земли, которого по праву считают основателем русского монашества.

Вместе со своим духовным наставником преподобным Антонием Печерским он стал созидателем Киево‑Печерской лавры. Круг его молитвенного предстательства очень широк. В первую очередь ему молятся о помощи в трудных жизненных обстоятельствах. Ему молятся о духовном и телесном здоровье, об исцелении от недугов, о даровании сил в болезнях. Ему молятся о материальном благополучии, так как при жизни он заботился о каждом нуждающемся, отметил Иванов.

Особенно важно, что Феодосию Печерскому молятся о помощи инокам и всем, кто ищет духовного наставничества, добавил спикер. По его словам, в этот день православным россиянам также можно помолиться об обретении семейного счастья, о мире между супругами, о даровании детей.

Также ему молятся о защите от врагов и напастей — Печерская лавра и вся Русская земля не раз испытывали его небесное заступничество. В день памяти преподобного Феодосия, 16 мая, хорошо прийти в храм и поставить свечу перед его иконой, заключил Иванов.