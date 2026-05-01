Россиянам рассказали, о чем можно молиться блаженной Матроне Россиянам посоветовали 2 мая просить у блаженной Матроны здоровья и детей

Москва1 мая Вести.Россиянам рассказали, о чем молиться блаженной Матроне в день ее кончины – 2 мая. Об этом рассказал RT зампредседателя общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

Он напомнил, что блаженная Матрона родилась слепой, но была способна исцелять больных и видеть будущее, поэтому прежде всего у нее просят здоровья.

В первую очередь, конечно, об исцелении – сама будучи всю жизнь тяжело больной, она стяжала благодать врачевать недуги других. Ей молятся о даровании детей, об устроении семейной жизни, о помощи в поиске работы и решении жилищных вопросов цитирует Иванова издание

Также к святой можно обратиться с просьбой защитить от злых людей, вразумить заблудших, утешить в скорбях и унынии.

Помолиться Матроне можно где угодно – Михаил Иванов подчеркнул, что она слышит молящихся, где бы они ни были. Можно поставить свечу перед ее иконой в храме и прочитать тропарь, кондак, акафист или канон, а можно просто обратиться своими словами из дома или любого другого места.