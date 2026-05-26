Москва26 мая Вести.Заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель движения "Россия Православная" Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru назвал самые сильные ежедневные молитвы для православных христиан.

По его словам, православным верующим рекомендуется ежедневно читать четыре основные молитвы для духовной защиты и укрепления веры. Первой он назвал "Отче наш", которую, как отметил Иванов, людям дал сам Иисус Христос.

Второй важной молитвой, по словам Иванова, является "Богородице Дево, радуйся", посвященная Пресвятой Деве Марии. Третьей – "Символ веры", которая представляет собой краткое изложение православного учения и читается при сомнениях в вере.

Четвертой важной молитвой Иванов назвал 90-й псалом "Живый в помощи", который православные традиционно считали защитой от врагов и различных бед.

Вместе с тем он подчеркнул, что сила молитвы заключается не в самих словах, а в вере человека и постоянстве обращения к Богу.