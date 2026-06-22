Москва22 июн Вести.Православные верующие обращаются к преподобному Кириллу Белоезерскому с молитвами о даровании мудрости, укреплении веры и исцелении от болезней. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

22 июня Русская православная церковь чтит память одного из наиболее почитаемых святых. Кирилл Белоезерский известен как духовный подвижник, которого преподобный Сергий Радонежский называл своим собеседником и преемником по духу.

Иванов отметил, что святому молятся о смирении и духовной стойкости, поскольку при жизни он избегал высокого церковного сана и брал на себя самые тяжелые труды. Также верующие просят его о мудрости и наставлении, вспоминая его послания князьям с призывами к справедливому суду и защите слабых.

Кроме того, по словам представителя ВРНС, преподобному молятся о помощи в делах, строительстве и сохранении обителей. С преданием о святом связаны рассказы о чудесном умножении пищи для братии монастыря.

Отдельно Кирилла Белоезерского просят о защите от врагов и исцелении от недугов. Как отметил Иванов, еще при жизни святого были известны случаи чудесной помощи, а после его кончины верующие продолжают обращаться к нему с молитвами о поддержке и выздоровлении.

Ранее Михаил Иванов назвал самые сильные ежедневные молитвы для православных христиан.