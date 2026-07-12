Патриарх Кирилл: власть становится почитаемой, когда не нарушает заповеди Патриарх Кирилл: народ уважает власть, если она соблюдает заповеди

Москва12 июл Вести.Власть пользуется уважением народа, когда действует в соответствии с заповедями, в том числе не нарушает запрет "не укради". Об этом заявил в воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Он подчеркнул, что любой руководитель должен помнить: "правит всем Господь", а успех власти зависит от того, насколько ее действия соответствуют нравственным принципам.

Власти становятся успешными, почитаемыми народом, тогда, когда их властные полномочия и осуществление этой власти находятся в русле божественных заповедей. А там все написано: "не укради" и так далее отметил патриарх

Ранее он призвал россиян молиться о своей стране, президенте РФ Владимире Путине и воинах. Кирилл выразил уверенность, что молитвы необходимы для защиты Богом "от врагов и внешних, и внутренних".