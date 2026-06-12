Москва12 июнВести.Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Текст поздравления приводится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Российский лидер подчеркнул, что многонациональный народ России объединяет любовь к Родине, гордость за ее историю и великую культуру, а также верность патриотическому долгу.
Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем Россииотмечается в поздравлении
Глава государства выразил уверенность, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений.
В заключении Путин пожелал патриарху Кириллу успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.
День России наша страна отмечает 12 июня. Президент РФ Владимир Путин в этот день в Кремле наградит лауреатов госпремий и Героев Труда.