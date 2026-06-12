Президент РФ Путин поздравил в письме патриарха Кирилла с Днем России

Путин направил поздравление патриарху Кириллу с Днем России Президент РФ Путин поздравил в письме патриарха Кирилла с Днем России

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Текст поздравления приводится на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Российский лидер подчеркнул, что многонациональный народ России объединяет любовь к Родине, гордость за ее историю и великую культуру, а также верность патриотическому долгу.

Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России отмечается в поздравлении

Глава государства выразил уверенность, что трудовые свершения и ратные подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во славу Отчизны всегда будут служить ярким, вдохновляющим примером и для нас, и для будущих поколений.

В заключении Путин пожелал патриарху Кириллу успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

День России наша страна отмечает 12 июня. Президент РФ Владимир Путин в этот день в Кремле наградит лауреатов госпремий и Героев Труда.