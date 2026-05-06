Патриарх Кирилл и министр обороны помолились о бойцах в главном храме ВС России

Патриарх Кирилл и глава МО помолились о бойцах РФ в День Георгия Победоносца Патриарх Кирилл и министр обороны помолились о бойцах в главном храме ВС России

Москва6 мая Вести.В День памяти Георгия Победоносца патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в главном храме Вооруженных сил РФ — соборе Воскресения Христова, передает корреспондент РИА Новости.

В главном храме ВС РФ также присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.

В рамках литургии была прочитана ектенья о властях и воинстве, а также молитва о святой Руси с прошением о даровании Господом победы.

6 мая Русская православная церковь отмечает День Георгия Победоносца.

Святой Георгий Победоносец, уроженец Каппадокии (территория современной Турции), был римским военачальником. Он принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. На Руси этого святого издавна почитают как защитника православного воинства.

Кроме того, начиная с XIV века он считается небесным покровителем Москвы: на гербе столицы изображена его победа над змеем. День герба и флага Москвы также празднуется 6 мая — в День Святого Георгия.

Ранее патриарх рассказал, что необходимо делать, чтобы Россия была непобедимой. Он обратил особое внимание на воспитание молодежи.