Москва6 маяВести.В День памяти Георгия Победоносца патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в главном храме Вооруженных сил РФ — соборе Воскресения Христова, передает корреспондент РИА Новости.
В главном храме ВС РФ также присутствовал министр обороны России Андрей Белоусов.
В рамках литургии была прочитана ектенья о властях и воинстве, а также молитва о святой Руси с прошением о даровании Господом победы.
6 мая Русская православная церковь отмечает День Георгия Победоносца.
Святой Георгий Победоносец, уроженец Каппадокии (территория современной Турции), был римским военачальником. Он принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. На Руси этого святого издавна почитают как защитника православного воинства.
Кроме того, начиная с XIV века он считается небесным покровителем Москвы: на гербе столицы изображена его победа над змеем. День герба и флага Москвы также празднуется 6 мая — в День Святого Георгия.
Ранее патриарх рассказал, что необходимо делать, чтобы Россия была непобедимой. Он обратил особое внимание на воспитание молодежи.