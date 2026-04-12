Москва12 апрВести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов присутствовал на пасхальном богослужении в Главном храме Вооруженных сил, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Также в храме присутствовали представители центральных органов военного управления, военнослужащие Московского гарнизона с семьями, гражданский персонал ВС РФ и прихожане храма.
Возглавил богослужение епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ранее сообщалось, что на пасхальной службе в храме Христа Спасителя присутствовал Президент России Владимир Путин.